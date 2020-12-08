حجزت قوات الشرطة القضائية التابعة لفرقة البحث والتدخل بأمن ولاية ڨالمة، كمية معتبرة من المشروبات الكحولية دون رخصة، وأوقفت كهلا في الـ38 من العمر ينحدر من ولاية سووق أهراس المجاورة، الذي كان ينقل البضاعة على متن شاحنة.

حسب خلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية ڨالمة، فإن كمية الخمور المحجوزة ، المقدرة بـ3840 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، تمّ ضبطها على إثر معلومات مفادها نقل كمية معتبرة من الكحول دون رخصة على متن شاحنة من الحجم الكبير.

وقد تمكن أفراد الفرقة بعد عملية ترصد ومراقبة ، من توقيف المشتبه فيه الذي كان على متن شاحنة،على مستوى محورالدوران واد المعيز بالجهة الشرقية من مدينة قالمة، بعدما ضبطت بحوزته كمية المشروبات الكحولية.

تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية عن فعل "ممارسة نشاط نقل وتوزيع المشروبات الكحولية دون رخصة"، حيث صدر في حقه حكم بـ06 أشهرحبس نافذة دون إيداع وغرامة مالية .