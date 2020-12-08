عقد وزير الطاقة، عبد المجيد عطار اجتماعا مع اطارات الوزارة و مختلف مسؤولي المديريات ، تمحور حول دراسة سبل تطوير القطاع و التكفل بكل ما يتعلق بميدان الطاقة ، حسب ما افاد به بيان للوزارة.

و جاء في البيان الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : " اجتمع يوم 7 ديسمبر 2020 (امس الاثنين) وزير الطاقة، عبد المجيد عطار مع مختلف مسؤولي المديريات و المسؤولين السامين و المستشارين بالوزارة في الاجتماع الاسبوعي، لدراسة سبل تطوير القطاع و الارتقاء به و التكفل بأحسن ما يمكن بميدان الطاقة و كل ما تعلق به".

يذكر أن السيد عطار قد اكد مؤخرا أن الهدف الحالي للقطاع يتمثل في رفع احتياطات البلاد من المحروقات مع زيادة القدرة الانتاجية

و كان الوزير قد التزم الشهر المنقضي أمام أعضاء لجنة المالية و الميزانية المجلس الشعبي الوطني بالانتهاء من كل النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد ،الذي ينتظر منه جلب الاستثمارات في القطاع ، و البالغ عددها 43 مرسوما بنهاية السنة الجارية. كما التزم بربط مناطق الظل والمستثمرات بالطاقة.

و حسب الإحصائيات التي كان قد قدمها السيد عطار امام اعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني مؤخرا ، فان دائرته الوزارية قامت بجرد في مناطق الظل في الفترة بين مارس ونهاية يوليو الماضي تم خلاله احصاء 11.537 مشروع ربط بالغاز و9.833 مشروع ربط بالكهرباء.

والى جانب مناطق الظل, تضع وزارة الطاقة مشاريع توصيل الطاقة للمستثمرات الفلاحية والمستثمرين من " اولويات القطاع".

في هذا الشأن، تظهر حصيلة الوزارة انه تم انجاز 1.542 مشروع لفائدة المستثمرات الفلاحية من إجمالي 5.526 مشروع في حين يجري إنجاز 851 مشروع آخر.

و كان السيد عطار قد اكد في هذا الشأن على التزام قطاعه بربط جميع هذه المستثمرات الفلاحية مع نهاية 2020 لكن بشرط رفع كل العراقيل التي تحول دون تنفيذها والتي توجد في معظم الحالات على الصعيد المحلي.

أما بالنسبة للمستثمرين، فمن بين 1.544 طلب توصيل بالكهرباء والغاز تم ربط 263 مستثمر بالكهرباء و62 بالغاز (احصاء 27 اكتوبر).

وبهذا الخصوص، تم التأكيد على مواصلة العمل على نفس الوتيرة وانهاء ما تبقى ما بين 2020 و2021 بشرط تواجد المستثمرين للتكيف مع احتياجاتهم الطاقوية.

و فيما يتعلق بالبرامج الوطنية للربط بالكهرباء والغاز, كان الوزير قد اوضح انه بالنظر للبرامج قيد الانجاز على مستوى 48 ولاية فمن المتوقع ربط ما يقرب 140 الف منزل بالكهرباء و370 الف منزل بالغاز خلال الفترة 2020 و2024.