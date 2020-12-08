تم تسجيل 591 إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسبما أعلنت اليوم الثلاثاء اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة و رصد الجائحة في الجزائر.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة أواخر شهر فيفري إلى 89.416 حالة.

كما تم تسجيل 12 وفاة جديدة بالفبروس، خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كوفيد-19 إلى 2539 وفاة.

وأضاف الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار أن 498 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ العدد الاجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 58146 شخص.

وأشار الدكتور فورار أن 22 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و10 ولايات لم تسجل بها أي حالة، فيما سجلت 16 ولاية أخرى أكثر من 10 حالات.