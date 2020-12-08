آخر احصائيات كورونا في الجزائر

أخبار الوطن
8 ديسمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 591  إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، حسبما أعلنت اليوم الثلاثاء اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة و رصد الجائحة في الجزائر. 

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة أواخر شهر فيفري إلى 89.416 حالة.

كما تم تسجيل 12 وفاة جديدة بالفبروس، خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات بفيروس كوفيد-19 إلى 2539 وفاة.

و أضاف الناطق الرسمي للجنة، الدكتور جمال فورار أن 498 حالة تماثلت للشفاء.

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كورونا

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