تجمهر اليوم العشرات من أولياء تلاميذ متوسطة العرباوي حبيب الواقعة بمنطقة تامجت، ببلدية مديونة في غليزان، مطالبين السلطات الوصية بإيجاد حل لعودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة حيث أنهم لم يدرسوا منذ 8 أيام بسبب الإضراب المفتوح الذي شنه 19 أستاذا بذات المتوسطة منذ يوم الأحد 29 نوفمبر الماضي، مطالبين برحيل المدير ومشرف التربية.

وقد حضر إلى عين المكان رئيسة دائرة سيدي أمحمد بن علي التي احتوت غضب الأولياء، وكشفت أن الحل سيكون قريبا.

نفس الكلام صرح به وسيط الجمهورية لـ"الخبر"مشيرا إلى أنه رفع تقريرا مفصلا عن الوضع،وبأن الحل سيكون قريبا ،وسيعود التلاميذ إلى جو الدراسة.

في حين لا يزال الأساتذة مصرين على عدم التدريس إلا برحيل مدير المؤسسة ومستشار التربية.