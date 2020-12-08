حقق نادي مولودية الجزائر مساء الثلاثاء فوزا ثمينا بمركب 24 فبراير 56 على حساب الفريق المستضيف اتحاد بلعباس ب 2/1 في إطار تسوية رزنامة الجولة الأولى من دوري الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم ،من خلال مباراة لم ترق إلى المستوى المطلوب.وكان العميد السباق إلى فتح مجال التهديف عن طريق فريوي بفضل ضربة جزاء كان الحكم فاروق ميال قد احتسبها للزوار في د 15 إثر عرقلة كوفي لبن ساحة مع أن القرار أثار الكثير من الاحتجاجات لدى أشبال المحضر البدني للاتحاد زغدودي الذي عوض المدرب المقاطع بوغرارة.

وكان لاعبو إتحاد بلعباس قد عادوا للاحتجاج على قرارات ميال في د19 بعد تراجع ذات الحكم عن قرار إعلانه لضربة جزاء لفائدة للمحليين بعد كرة مرتدة باليد من المدافع المحوري للمولودية حداد.

وكان شوط المباراة الثاني قد عرف عودة قوية لإتحاد بلعباس ما مكن بونوة عبد الوحيد من تعديل النتيجة في الدقيقة 64 براسية محكمة خادعت بوطاقة ، لتتوالى بعد ذلك هجمات المحليين دون جدوى لتاتي الضربة القاضية في الوقت المحتسب بدل الضائع من الزوار عن طريق سامي فريوي الذي عاد ليهز شباك حارس المكرة مرسلي إثر كرة صدها هذا الأخير بقبضة اليدين في الإتجاه الخاطئ.

واكتفى اتحاد بلعباس بعد لقاء الثلاثاء بنقطة وحيدة كان قد حققها من تنقله إلى البرج يوم الجمعة الفارط ، فيما حققت المولودية العاصمية أولى نقاطها الثلاث هذا الموسم ، في إنتظار لعب أشبال نغيز لمباراتهم الثانية في البطولة أمام اولمبي المدية.

الثلاثاء 8 ديسمبر (لقاء متأخر):

الترتيب نقاط لعب

1. شبيبة الساورة 4 2

--. اتحاد بسكرة 4 2

--. وفاق سطيف 4 2

4. جمعية عين مليلة 3 1

--. مولودية الجزائر 3 1

--. نجم م 3 2

--. أولمبي الشلف 3 2

8 . أهلي برج بوعريريج 2 2

--. نادي بارادو 2 2

--. شباب قسنطينة 2 2

--. مولودية وه

ران 2 2

--. شبيبة القبائل 2 2

--. نصر حسين داي 2 2

--. سريع غليزان 2 2

15. اتحاد بلعباس 1 2

--. وداد تلمسان 1 2

--. اتحاد الجزائر 1 2

18. شبيبة سكيكدة 0 1

--. أولمبي المدية 0 1

20. شباب بلوزداد -- --.