استقبل وزير الصناعة، فرحات ايت علي براهم، اليوم الثلاثاء، سفير إثيوبيا بالجزائر، نبيات غيتاشو أسغيد، والذي تباحث معه حول العلاقات الاقتصادية والصناعية الجزائرية-الإثيوبية وسبل تعزيزها، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على تعزيز التعاون الثنائي من خلال تكثيف الاتصالات بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والإثيوبيين بهدف بحث واستغلال فرص الشراكة لاسيما في المجال الصناعي، حسب نفس المصدر.

كما قرر الطرفان تعزيز التعاون بين الوزارتين المكلفتين بالصناعة في البلدين من خلال اقتراح خلق إطار عمل دائم يسمح بتبادل التجارب وتحديد آفاق الشراكة مستقبلا، يضيف البيان.