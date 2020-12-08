أعلنت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 08 ماي 1945 بڨالمة ،عن ميلاد مشروع "ماستر مهني بعنوان إدارة الأعمال السياحية" ، لفائدة الطلبة الحائزين على شهادة ليسانس نظام " آل .آم.دي" أو نظام كلاسيكي ،في تخصصات كل من العلوم السياسية، العلوم القانونية الإدارية، العلوم الاقتصادية، علم الاجتماع واللغات الأجنبية .

وبحسب بعض القائمين على المشروع ، فإنّ المشروع الذي ييُنطلق فيه اعتبارا من الموسم الجامعي 2020/2021 ، قد حدّدت مدّة التكوين فيه بـ أربعة سداسيات،منها ثلاثة سداسيات تكوين نظري، وسداسي واحد تكوينا تطبيقيا مجانيا، ويشارك في عمليات التكوين في الشق المتعلّق بالتربّصات ، مجموعة من مؤسسات السياحة والفندقة بولاية قالمة وببعض الولايات المجاورة .

ويهدف مشروع الماسترالمهني في الأعمال السياحية ، مثلما يقول القائمون، إلى "إعداد إطارات مؤهلة مزودة بالمعارف والمهارات"، التي تمّكن من اقتحام سوق العمل و"مواكبة النمو المعرفي المتسارع في الحقل السياحي". وقد جاء ميلاد "الماستر المهني" سالف الذكر، لاستغلال الإمكانات السياحية الهائلة التي تزخر بها ولاية قالمة ، وخاصة في مجال السياحة الحموية ، التي تشتهر بها العديد من مناطق الولاية ، على غرار الحمامات المعدنية والفضائات الطبيعية الخلابة .

وسيساهم مشروع "الماستر المهني ، بعنون إدارة الأعمال السياحية ، المُقترح من قسم العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم السياسية لجامعة 08 ماي 1945 بڨالمة ، "في ضمان العنصر البشري المؤهل والفعال ، القادر على جعل السياحة قطاعا استرتيجيا بامتياز يقول القائمون على المشروع.