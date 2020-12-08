توفي ثلاثة أشخاص مساء اليوم الثلاثاء بتيبازة بعد أن دهستهم سيارة إثر إنحرافها عند محول الطريق السريع تيبازة-شرق، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية بالولاية.

وانحرفت السيارة عند دوار السراحنة بمحاذاة محول الطريق السريع تيبازة-شرق، ما تسبب في إصطدامها بثلاثة أشخاص من جنس أنثى، حسب ما جاء في منشور للصفحة الرسمية لمديرية الحماية المدنية بتيبازة على الفايسبوك.

ولقي الضحايا الثلاثة حتفهم في عين المكان, حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لنقلهم لمستشفى تيبازة أين وضعوا بمصلحة حفظ الجثث، استنادا لذات المنشور.

من جهتها فتحت مصالح الضبطية القضائية المختصة إقليميا تحقيقا قضائيا لتحديد ملابسات وقوع هذا الحادث.