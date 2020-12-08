تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لحد الصحاري مدعومة باسعافات الوحدة الثانوية لعين وسارة من اجل حادث اصطدام سيارة من نوع بيجو 505 وشاحنة من نوع سوناكوم k 120 هذا المساء على الساعة 19:00 بالطريق الوطني رقم 167 ب الرابط بين عين وسارة وحد الصحاري .



وأسفر الحادث عن وفاة 03 ضحايا تبلغ اعمارهم ( طفل عامين، رجل 45 سنة وعجوز 70 سنة) واصابة امراة تبلغ من العمر 29 سنة اصابات متفاوتة الخطورة تم اسعافها ونقلها على جناح السرعة لعيادة متعددة الخدمات بحد الصحاري بينما تم نقل الضحايا المتوفيين الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين وسارة، بينما فتح اعوان الدرك الوطني تحقيق في ظروف الحادث.