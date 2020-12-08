توقفـت مقابلة باريس سان جرمان واسطنبول باشكشير بعد انسحاب اللاعبين في أعقاب كلام عنصري من الحكم الرابع.



وياءت كل المساعي بالفشل من أجل عودة اللاعبين لميدان حديقة الأمراء لاستكمال الشوط الأول رغم استبدال الحكم الرابع المتهم بالعنصرية بحكم "الفار"، ليتم توقيف اللقاء وتأجيله ليوم غد الأربعاء.



الحكم الرابع يبدو أنه قال لمساعد مدرب الفريق التركي: "أسود".



رجب طيب اردوغان ندد بالحادث وطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اتخاذ قرارات حاسمة.

اللقاء بجري في اطار الجولة الأخيرة من تصفيات "شامبنزليغ" الأوروبية.