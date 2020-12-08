صدر في الجريدة الرسمية رقم 70 المرسوم التنفيذي 25-331 المؤرخ في 22 نوفمبر 2020 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 18-170 المؤرخ في 26 يونيو 2018 , الذي يحدد مهام وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار وتنظيمها وسيرها.



وبحسب المرسوم التنفيذي فإن المدير العام للوكالة يقترح التنظيم الداخلي الخاص بها ويوافق عليه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة, بعد مداولة مجلس الإدارة الذي يرأسه الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله بمجلس الإدارة الذي يتكون من ممثلي قطاعات الصناعة والمالية والجماعات المحلية ورئيس المجلس الوطني للتشاور من أجل تطويـر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية و المدير العام لـلوكالة المكلفة بتثمين نتائج البحث والتطوير التكنولوجي والمدير العام للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة والمدير العام للغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف والمفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية, ويتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة.



و تتولى "مشاتل ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة" مهمة تنفيذ نظام دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي, الذي تحدده الهياكل المركزية للوكالة وتقديم الخدم ات الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وتكلف المشاتل على الخصوص بتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقديم خدمات الاحتضان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حديثة النشأة والتسريع بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة أو تلك التي لديها إمكانات نمو كبيرة مع توفير إيواء ظرفي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه الصعوبات او المسجلة في نظام الدعم للديمومة.



الى جانب ذلك تتولى القيام بأعمال تحسيسية وتكوينية لفائدة الشباب فيما يخص المقاولاتية, بالتكامل مع الأجهزة الموجودة, وتقييم الإمكانيات المحلية لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكثيف النسيج الصناعي مع تحديد فرص الاستعانة بمصادر خارجية لأنشطة المؤسسات الكبيرة, لا سيما الصناعية بهدف تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في هذا الإطار, و مساعدة حاملي المشاريع لدى صناديق الاطلاق والمصادر الأخرى للتمويل.



وتتولي مراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مهمة تنفيذ برامج وأنظمة دعم تطوير وديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي, المحددة من طرف الهياكل المركزية للوكالة لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع ضمان المرافقة.



كما تكلف على الخصوص بدراسة وتحليل احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتصال مع مجموع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي بهدف اقتراح الكيفيات المطلوبة للبرامج والأنظمة التي تنفذها, واقتراح مشاريع للتطوير الجماعي أو للنظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .



بالاضافة الى ذلك تعني بتنفيذ البرامج وأنظمة الدعم المحددة من طرف الوكالة بالاتصال مع الفاعلين المعنيين على المستوى المحلي في مجال عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, وتطوير المناولة ودعم تعزيز الاندماج الصناعي الوطني ودعم الابتكار والرقمنة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة, الى جانب دعم ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحفاظ عليها وتطوير النظم البيئية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.



وفي حالة عدم وجود مشتلة في الولاية ذات اختصاص مركز الدعم والاستشارة, يتكفل هذا الأخير بضمان مهام الدعم لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باستثناء خدمات الإيواء.

ويدير مشاتل المؤسسات ومراكز الدعم والاستشارة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطـة، مـديرون يساعدهم رؤساء مصالح, حيث يكلف مدير المشتلة بالسهر على تحقيق النتائج المرجوة من المشتلة التي يسيرها وتجسيد الأهداف المحددة من طرف الوكالة في أهداف خاصة وفي مخططات عمل عملياتية.