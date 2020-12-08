كشف الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام والاتصال على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، أنه على الساعة 18سا49 تدخلت سيارة الاسعاف التابعة لوحدة القطاع عمر من أجل نقل امرأة حامل بالمكان المسمى شعبة يخلف بلدية عمر ب23كلم غرب مقر ولاية البويرة .

و بعد نقلها داهمها المخاض داخل سيارة الاسعاف ما أجبر على اعوان الحماية المدنية التكفل بها و مساعدتها على الولادة، أسفر عن انجابها مولود بهي الطلعة أين تم نقلهم إلى عيادة متعددة الخدمات بقادرية، والمولود و والدته في صحة جيدة .