سحق نادي جوفنتوس الإيطالي نظيره برشلونة الإسباني، ضمن فعاليات الجولة الأخيرة في المجموعة السابعة، بدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وجاء فوز اليوفي على أرضية معقل برشلونة "الكامب نو".



واستطاع جوفنتوس أن يسجل هدفين في مرمى برشلونة خلال 20 دقيقة من زمن الشوط الأول.



المباراة شهدت تألق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيله لهدفين عبر ركلتي جزاء في الدقيقتين 13 و52 على التوالي.



أما الهدف الثالث ( كان الثاني لليوفي) فسجله اللاعب ويستون مكيني في الدقيقة 20.



ويتساوى جوفنتوس وبرشلونة في نفس رصيد النقاط (15)، ولكن السيدة العجوز يتصدر المجموعة السابعة، بسبب الأفضلية في المواجهة المباشرة بين الناديين.



وتأهل الفريقان رسميا إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.