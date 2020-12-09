فندت إدارة وفاق سطيف الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتحدث عن إصدار رئيس مجلس الإدارة فخر الدين كتفي لتعليمة تمنع عبد الحكيم سرار، من التواجد في مقر النادي وطرده.

وجاء عبر الصفحة الرسمية للوفاق على "الفايسبوك" أن الغرض من كل هذا هو ضرب استقرار الفريق، مشيرة إلى أن رئيس مجلس الإدارة لم يصدر أي تعليمه بهذا الخصوص وأنه يحترم كامل اللاعبين القدامى والرؤساء السابقين.

وأضاف المصدر ذاته أنه ليس من أخلاق فخر الدين، القيام بتصرفات مماثلة مؤكدا أنه رفقة أعضاء مجلس الإدارة يعملون على خدمة المصلحة العليا للنادي وتطبيق القانون لا غير، داعيا الجماهير إلى عدم الانسياق وراء من يروج لهذه الإشاعات.