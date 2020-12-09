باشرت الوحدات المختصة لمصالح الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني حملة وطنية تهدف إلى القضاء على مظاهر لجوء، بعض أصحاب المساكن والمحلات التجارية بطريقة غير شرعية، إلى وضع متاريس أو سلاسل مثبتة بالإسمنت أو أي أشياء أخرى، من شأنها إعاقة أو عرقلة حركة المرور لمستعملي الطريق سواء للمشاة أو أصحاب المركبات.

وأفاد منشور للأمن الوطني نشر عبر موقع الفايسبوك أن مثل هذه المظاهر تجسد مخالفة الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري أو لحركة المرور ولتسيير الملكية الخاصة، وهذا باستعمال جزء من الطريق العمومي أو الرصيف دون وجه حق، ما يشكل تعدي على القانون يضع صاحبه تحت طائلة المتبعات الإدارية والقضائية.

وأوضح المصدر ذاته أن العملية تم التنسيق لها مع المصالح المختصة التابعة للجماعات المحلية، وسخرت لها المديرية العامة للأمن الوطني تعداد بشري ومادي، لإزالة تلك المعوقات والحواجز الموضوعة بطريقة عشوائية، والتي قد تشكل خطرا على المارة أو مستعملي الطريق العام.

وخلص المنشور إلى القول أن العملية لاقت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن تشجيعهم لمثل هذه المبادرات، وعدم ادخارهم لأي جهد في سبيل المساهمة في العملية الأمنية من خلال التبليغ عن هذه الخروق القانونية الماسة بالنظام العام.