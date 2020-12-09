أعلنت الأمم المتحدة تجاوز عدد اللاجئين والنازحين في العالم ثمانين مليون شخص في منتصف عام 2020، وهو ما اعتبرته مستوى قياسيا خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا.

وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي عن أسفه من وصول العالم إلى هذا "المنعطف القاتم"، محذرا من تفاقم الوضع أكثر حال لم يوقف قادة العالم الحروب.

وأضاف غراندي في بيان نقلته وكالة "مونت كارلو"، أن "الأسرة الدولية عاجزة عن حفظ السلام"، مشيرا إلى تضاعف انتقالات السكان القسرية خلال العقد الأخير.

ووفقا لتقارير الأمم المتحدة فقد وصل عدد الأشخاص الذين اضطروا لمغادرة منازلهم بسبب الاضطهاد والنزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان في بداية العام الجاري إلى 79.5 مليون شخص، وتجاوز هذا العدد حاجز 80 مليونا في منتصف العام.

وأشارت التقارير إلى أن هذا العدد يشمل 45.7 مليون نازح داخليا، و29.6 مليون لاجئ إلى جانب 4.2 مليون طالب لجوء.