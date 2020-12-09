لجأت ولاية البويرة إلى العدالة لاسترجاع العقار الصناعي والجيوب الواقعة خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على مستوى إقليم الولاية.

وأفاد بيان لخلية الإعلام لولاية البويرة أنه بخصوص مواصلة عملية استرجاع العقار الصناعي، وبعد استرجاع 31 هكتارا والتي تمثل 109 قطع أرضية. فإنه تقرر اللجوء إلى العدالة وإيداع ملفات على مستوى المصالح المختصة، لاسترجاع 27 هكتارا أخرى، تمس بعض الأوعية العقارية خارج المناطق الصناعية ومناطق النشاطات وكذلك بعض أملاك الدولة.

وأكد ذات البيان أنه تم استرجاع القطعة الأرضية الواقعة بالقرب من مجلس القضاء البويرة مساحتها 7000 متر مربع والتي خصصت لإنجاز مشروع متوسطة عصرية، كذلك تم استرجاع قطعة أرضية أخرى محاذية لثانوية هواري بومدين حي عينوش حجيلة سابقا.