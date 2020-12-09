خصص المجلس الشعبي الولائي لأدرار جلسة لمناقشة ملف التجزيئات السكنية حيث استمع إلى مدير الوكالة العقارية التسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية أدرار، حيث تم استعراض ما تم تحقيقه منذ إنشاء الوكالة العقارية الولائية والمشاكل المتراكمة والموروثة عن الوكالات العقارية ما بين البلديات المنحلة خاصة وكالتي تيمي وزاوية كنتة.

وقد أوصى المجلس برفع التماس لوزارة المالية من خلال المديرية العامة للأملاك الوطنية قصد إعطاء تراخيص لتجديد القيم التجارية للقطع الأرضية الخاصة بالتجزئات التي أنشئت أو قيد الإنشاء أو كانت محل تعامل بين الوكالات العقارية مابين البلديات والمواطنين حسب التواريخ والسنوات التي تمت فيها العملية منذ قرابة 25 سنة ولم تسو إلى حد الآن كما طالب من الوكالة الولائية العقارية بالإسراع في إيجاد حلول ناجعة وعملية، لأجل تحصيل الديون لصالحها وكذا تسوية الديون والمستحقات المتراكمة على عاتقها لصالح الغير.