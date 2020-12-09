يحدد سهرة اليوم نادي ريال مديد الإسباني مصيره في رابطة أبطال أوروبا وهو المهدد بالخروج منها في آخر جولة عندما يستضيف بوروسيا مونشغلاباخ الألماني.

ولم يغب النادي الملكي عن الأدوار الاقصائية منذ 1998 ، ما يعني أن مغادرته من دور المجموعات يعد ضربة موجعة للمرينغي الذي يدخل المباراة بحسابات لم يعهدها من قبل.

وقبل إسدال الستار سهرة اليوم عن المشهد الختامي يتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ المجموعة الثانية برصيد ثماني نقاط، يليه شاختار دونيتسك بسبع نقاط، وهو نفس رصيد ريال مدريد، لكن الفريق الأوكراني يتفوق على نظيره الإسباني في المواجهات المباشرة بينهما وهو الفائز عليه ذهابا وإيابا.

ويتذيل إنتر ميلان ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط لكن فرصه للتأهل تبقى وفيرة.

ونظرا لصعوبة مهمة ريال مدريد ووضعية الإنتر هناك سيناريوهات متباينة في المجموعة بين التأهل في الصدارة إلى الإقصاء والخروج متذيلا للترتيب.

- تأهل الريال في صدارة المجموعة الثانية:

فوز الريال على مونشنغلادباخ، وخسارة شاختار أو تعادله مع إنتر ميلان

تأهل الريال في المركز الثاني:

ـ فوز الريال على مونشنغلادباخ وفوز شاختار على إنتر ميلان. تعادل الريال مع مونشنغلادباخ، وفوز إنتر على شاختار.

ـ المركز الثالث والانتقال للدوري الأوروبي

تعادل الريال أو خسارته أمام مونشنغلادباخ، وفوز شاختار أو تعادله مع إنتر

- المركز الرابع والإقصاء من كل المسابقات القارية هذا الموسم خسارة الريال أمام مونشنغلادباخ وفوز إنتر على شاختار.