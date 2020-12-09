نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 02 إلى 08 ديسمبر الجاري، عدة عمليات ميدانية أسفرت عن نتائج نوعية، في إطار مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، أن مفارز للجيش الوطني الشعبي أوقفت (13) عنصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وتيارت، في حين كشفت ودمرت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (12) مخبأ للجماعات الإرهابية و(03) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وأغراض أخرى بكل من برج بوعريريج وجيجل وسكيكدة وبومرداس.

وأوضح البيان أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، (28) تاجر مخدرات وحجزت خلال عمليات متفرقة، كميات ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ (22) قنطارا و(20.675) كيلوغرام تم إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

وفي هذا الصدد، يضيف نفس المصدر، ضبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالنعامة (14) قنطارا و83.5)) كيلوغرام من الكيف المعالج، في حين تم توقيف (08) تجار مخدرات ببشار وضبط (06) قناطير و(84) كيلوغرام من الكيف المعالج و(1440) قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره (240) مليون سنتيم و(6270) أورو.

وفي نفس السياق، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (20) تاجر مخدرات وحجزت (53.175) كيلوغرام من الكيف المعالج و(25913) قرص مهلوس في عمليات متفرقة بكل من تلمسان ووهران وسطيف وسوق أهراس وغليزان وبومرداس والبليدة والأغواط وتبسة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وعين أمناس وجانت، (79) شخصا وحجزت (17) مركبة و(217) مولدا كهربائيا و(116) مطرقة ضغط و(09) أجهزة للكشف عن المعادن و(09) أكياس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وكذا أغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، إلى جانب (97.217) طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، بينما تم توقيف (03) أشخاص وحجز (03) بنادق صيد و(05) قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من بسكرة وتبسة وباتنة وسعيدة. كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (19818) لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

وفي سياق آخر، أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود (31) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والنعامة والأغواط وغليزان وتبسة وسوق أهراس وعين ڨزام.