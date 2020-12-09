استفادت الأسرة الإعلامية بولاية ميلة من دار للصحافة، بقرار من الوالي عبد الوهاب مولاي، حيث خصص جناحا بالمجمع الإداري، الكائن بحي "الديانسي"، مقابل ثانوية سليمان بن طوبال، لهذا الغرض على أن يكون استغلالها جماعيا.

وبذلك يكون الوالي قد وفى بالوعد الذي قطعه على نفسه، خلال كلمته التي ألقاها في 22 أكتوبر الماضي بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة.

المقر سيوضع في الخدمة تحت تصرف الصحفيين المعتمدين مباشرة بعد الانتهاء من تجهيزه وفق ما علم من مصادر مطلعة. الصحفيون باركوا هذه المبادرة وثمنوها، خاصة وأن دار الصحافة كانت مطلبا ملحا من قبل الأسرة الإعلامية بميلة، وكان محل وعود متكررة من قبل الولاة السابقين، قبل أن يجسده الوالي الحالي على أرض الواقع.