قال اللاعب محمد إسلام باكير أن عرض شباب بلوزداد كان الأكثر جدية من جملة العروض التي وصلته بعد قراره مغادرة النادي الصفاقسي التونسي.

وقال اللاعب الأسبق لوفاق سطيف في تصريحات للصفحة الرسمية للوفاق :" الحمد الله ، أني متواجد مع الفريق الآن ، أشكر الجمهور الذي انتظر طويلا ، لأني تأخرت في الالتحاق بالنادي."

وأضاف :" أعمل مع المحضر البدني حتى أكون حاضرا خلال الأيام القادمة ، كان بوّدي أن أكون حاضرا خلال نهائي السوبر، أي لاعب يتمنى أن يشارك من أول مباراة إلى آخر لقاء في الموسم ."

وأردف باكير:" بعدما رفعت دعوى قضائية بعد كل ما حدث لي مع فريقي في تونس، تلقيت اتصالات من بعض الفرق الراغبة في الاستفادة من خدماتي، من بينها شباب بلوزداد، صراحة كان عرضهم الأكثر جدية وأحسست بأنهم فعلا يريدونني معهم."

وختم باكير كلامه مؤكدا أن مشروع الفريق والجبهات التي يلعب عليها شجعانه للانضمام إلى شباب بلوزداد موضحا بأنه سيفعل كامل ما بوسعه لتقديم كل ما لديه خلال المباريات.