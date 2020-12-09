أقدم صباح اليوم عشرات المواطنين من سكان فرقة عين الحجر ببلدية البرواڨية، في المدية، على غلق الطريق الوطني السيار رقم واحد احتجاجا على تردي أوضاعهم بالمنطقة خاصة منها انعدام التهيئة على مستوى المسالك المؤدية لسكناتهم وافتقار هذه الأخيرة للربط بشبكة الغاز الطبيعي وهو الهاجس الكبير الذي يؤرق سكان الفرقة كثيرا مع حلول كل موسم شتوي ومعاملتهم المريرة مع المناخ البارد للمنطقة الشهيرة بتساقط الثلوج بكثافة.

وقد تسبب هذا الاحتجاج الأول من نوعه في عرقلة حركة المرور مما استدعى مصالح الدرك الوطني بقيادة قائد المجموعة الولائية إلى فتح حوار مع المحتجين حيث تم إعادة حركة السير للطريق السيار بعد أن تم الاتفاق على عقد ممثلين عن المحتجين للقاء مع والي الولائية لطرح انشغالاتهم التي سبق وأن كانت محل معاينة للسلطات المحلية لدائرة البرواڨية التي عاينتها في زيارة ميدانية الأسبوع الفارط رفقة المصالح التقنية وتم الاتفاق على التكفل بها خاصة منها ربط الفرقة بشبكة الغاز الذي استفادت منه هذه السنة.