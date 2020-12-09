تمكنت عناصر الأمن الحضري الأول التابع لأمن ولاية تلمسان من الإطاحة بشبكة إجرامية وحجز كمية من المخدرات قدرت بـ 580 غرام من الكيف.

وأفاد بيان ذات الهيئة تحصلت "الخبر" على نسخة منه، أن العملية جاءت على إثر معلومات وردت إلى مصالح الأمن، مفادها وجود نشاط مشبوه لترويج المخدرات على مستوى قرية البطيم بمغنية، وعليه تم إعداد خطة عمل محكمة من طرف قوات الشرطة أسفرت عن توقيف شخصين مشتبه فيهما تتراوح أعمارهما بين 32 و38 سنة، و حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 580 غرام من الكيف المعالج بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 60500 دج، يعتبر من عائدات ترويج السموم، أيضا ثلاثة هواتف نقالة تستعمل في عمليات الاتصال لترويج المخدرات وسكاكين من الحجم المتوسط والكبير ودراجة نارية من نوع 103 بدون وثائق.

وحسب البيان، تم تحويل المحجوزات إلى مقر الأمن لاستكمال إجراءات التحقيق التي انتهت بإنجاز إجراء جزائي في شأن القضية وقدم المشتبه فيهما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان.