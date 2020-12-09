خصصت إذاعة المدية، هبة أثيرية تنطلق غدا الخميس على مدار ساعتين من بثها من أجل جمع مستحقات إتمام علاج الطفل أنيس بن فحصي ذي 9 سنوات من المدية بتركيا والمقدرة بـ280 مليون سنتيم، بعد عملية جراحية كان قد خضع لها بذات البلد منذ نوفمبر الماضي. وحسب كريم والد هذا الطفل فإن أنيس يواجه الخطر في حالة عدم الإسراع في سفره مجددا إلى العيادة التي أجرى بها العملية لمواصلة العلاج عن طريق حقن العلاج الكيميائي، بعد تأجيل هذا السفر لثلاث مرات بسبب عدم التمكن من توفير مبلغ المستحقات المطلوب من طرف العيادة التركية.

و جاءت مبادرة الإذاعة بالتوجه إلى جمهور مستمعيها وذوي الإحسان تضامنا مع أنيس وعائلته وإنقاذا لحياة برعم، الشيء الذي ولد سيلا من الانضمام لذات النداء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتحقيق أمل أنيس وعائلته وإنهاء معاناتها وآلامها في أقرب الأجال.