عبر مهاجم نادي جوفنتوس "كريستيانو رونالدو" عن سعادته الغامرة عقب فوز فريقه على برشلونة بملعب "الكامب نو" وذلك في ختام مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

وغرد رونالدو عبر صفحته الرسمية على تويتر :" من الرائع دائما العودة إلى إسبانيا وكتالونيا، من الصعب دائما اللعب في "كامب نو" ضد أحد أفضل الفرق التي واجهتها على الإطلاق." وأضاف:" اليوم كنا فريق أبطال! عائلة حقيقية وقوية وموحدة اللعب بهذه الطريقة! ، لن يكون هناك ما نخشاه حتى نهاية الموسم.. إلى الأمام."

وأرفق صاروخ ماديرا تعليقه بصورة رفقة زملائه داخل غرف تغيير الملابس وهم يحتفلون بالفوز المحقق ضد نادي " البلوغرانا."

وتتواصل مباريات دوري الأبطال سهرة اليوم بإجراء 8 مواجهات تتصدرها قمة ريال مدريد ضد غلادباخ الألماني وستكون اللقاءات على النحو الآتي:

أجاكس أمستردام- أتلانتا، ميتيلاند- ليفربول، باريس سان جرمان- اسطنبول باشاك شهير، بايرن ميونيخ- لوكوموتيف موسكو، ريد بول سالزبورغ- أتلتيكو مدريد، ريال مدريد- بوروسيا منشغلادباخ، إنتر ميلان- شاختار دونيسك، مانشستر سيتي- مارسيليا، أولمبياكوس- بورتو