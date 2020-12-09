شكل نقص وسائل الوقاية من انتشار وباء كوفيد 19 بالمؤسسات التربوية ببرج بوعريريج ، أهم نقاط بيان نقابة مديري الثانويات، ونقابة المؤسسة، التابعتين للاتحاد العام للعمال الجزائريين، ما تسبب في صعوبة تطبيق البروتوكول الصحي في نقص الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، رغم منح مديرية التربية مع بداية الموسم الدراسي لبعض الكمامات، وزجاجات التعقيم.

وحسب مصادر "الخبر" فإن أكثر من 140 مؤسسة تربوية في الأطوار الثلاثة سجلت إصابات بالوباء، سواء منها المؤكدة أو المشتبه فيها، خاصة بين الأساتذة. وأكد بعض المديرين أن ما يقارب 40 حالة مؤكدة بين الأساتذة، تم تبليغ وزارة التربية بها، وحوالي 150 أستاذ مشتبه فيه، و90 عامل وإداري، إضافة إلى الحالات المشتبه بها بين التلاميذ. ويشتكي مديرو المؤسسات التربوية من النقص الفادح لوسائل التعقيم، ما أجبر بعضهم على الاستعانة بأولياء التلاميذ أو الجمعيات الناشطة، وتبقى المدارس الابتدائية أكثر المؤسسات معاناة من المشكل، كونها ما تزال تابعة للبلديات .

وعلمت الخبر أن وزارة التربية خصصت إعانة مالية استثنائية ضمن الدفعة الأخيرة من ميزانية التسيير 2020، لاقتناء مستلزمات ووسائل الوقاية من فيروس كورونا ،(كواشف حرارية ومعقمات كحوليه وأقنعة ) لفائدة المؤسسات التعليمية في أطوارها الثلاثة، لتمكينها من تطبيق البروتوكول الصحي، مع إعطاء توجيهات بالإسراع في تنفيذها.