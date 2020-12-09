أعلن صباح اليوم الأربعاء عن وفاة مدير ثانوية "حسيني حسين" بسيدي بلعباس المدعو "خليفة نور الدين" متأثرا بمضاعفات وباء "كوفيد 19"، ليكون بذلك المرحوم أول فقيد من مستخدمي قطاع التربية يفارق الحياة منذ إعلان قرار العودة إلى مقاعد الدراسة مع بداية شهر نوفمبر الفارط.

وكان خبر وفاة المدير "الخمسيني" قد نزل كالصاعقة على رؤوس مستخدمي القطاع على اختلاف رتبهم ومستوياتهم، في وقت لا زال فيه القلق هو الميزة التي تلقي بظلالها على يوميات مختلف المنتسبين لأسرة التعليم وفئة أولياء التلاميذ، خاصة بعد تسجيل العديد من الإصابات في أوساط المتمدرسين والأساتذة بولاية سيدي بلعباس خلال الفترة الأخيرة، في صورة ما حدث مؤخراً بثانوية الشهيد "اينال سيد أحمد" التي تقرر غلقها لمدة عشرة أيام، على خلفية ضبط سبع حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في أوساط المنتسبين إليها من أساتذة وتلاميذ.