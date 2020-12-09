كشفت سفارة الجزائر بأنقرة، اليوم الأربعاء، عن الشروع في العمل بنظام حجز المواعيد الخاصة بتصديق الوثائق عبر الموقع الإلكتروني.

وأوضحت السفارة عبر منشور لها في صفحتها الرسمية في "الفايسبوك: أن سفارة الجزائر بأنقرة تنهي إلى علم المواطنين الجزائريين المقيمين بتركيا و الراغبين في تصديق وثائقهم لدى دائرة التصديقات القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية التركية، بأنه تم الشروع في العمل بنظام حجز المواعيد عبر الموقع الإلكتروني التالي: tasdik.mfa.gov.tr