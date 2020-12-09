طالب مدرب أولمبي المدية الشريف حجار من إدارة الرئيس محفوظ بوقلقال بضرورة تسوية وضعية اللاعبين في أقرب وقت ممكن خصوصا وأن عناصر الفريق يمرون بظروف نفسية صعبة. وفي تصريح لـ"الخبر" قال حجار:" اللاعبون متذمرون بسبب عدم تلقيهم لمستحقاتهم العالقة، لا يمكنني ترك الفريق في مثل هذه الظروف الصعبة وعلى الإدارة إيجاد حل للأزمة المالية التي حرمتنا من تأهيل اللاعبين."

وأردف أنه في حال بقاء الوضعية على حالها خلال الأسابيع القادمة فإنه سيكون مضطرا للانسحاب من العارضة الفنية.

وبسبب مقاطعتهم للتدريبات، اضطر حجار إلى برمجة حصتين تدريبيتين فقط استعداد لمواجهة مولودية وهران لملعب إمام الياس لحساب الجولة الثالثة من المحترف الأول.