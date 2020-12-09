شن اليوم الأربعاء المنتمون إلى سلك المساعدين والمشرفين التربيون لعدة مؤسسات ومقاطعات تربوية بالمدية إضرابا عن العمل، ضد ما نعتوه في بيان لنقابتهم المستقلة بممارسات السب والشتم واستعمال السلطة الشخصية بدل القانون ضد فئتهم.

وجاءت هذه الحركة الاحتجاجية تجاوبا مع الإضراب الذي دعاء إليه زملاؤهم بمتوسطة عمر فضيل في بني سليمان شرقي الولاية.

وشجب المضربون في بيان بأن المنتمين للسلك بذات المتوسطة باتوا عرضة لممارسات غير مهنية من قبل مدير المؤسسة الذي طالبوا برحيله بسبب ما وصفوه بتجاوزات حددها في سبع نقاط منها ، تعرضهم للاعتداءات الجسدية والخصم من الرواتب دون أشعار المعنيين وتكليفهم بأعمال خارج مهامهم، ناهيك عن تعرضهم للاستفسارات العشوائية وعدم اطلاعهم وحرمانهم من الإمضاء على النقطة الإدارية مع إجبارهم على العمل 45 ساعة أسبوعيا بدل 36 ساعة حسب طلبهم.

ورغم تدخل لجنة من المديرية الولائية للتربية، للتحقيق في الوضعية وعقد اجتماع صبيحة اليوم مع المضربين إلا أنهم أصروا على رفض مواصلة العمل بالمؤسسة في حال بقاء المدير الذي طالبوا برحيله مؤكدين أن بقاءه لن يوقف التشنج القائم منذ فترة.