وضعت كل من شركتي "سوناطراك" و"نفطال"، عناوين إلكترونية بهدف إتاحة فرصة التواصل وتبادل المعلومات مع المؤسسات المصغرة والناشئة.

وأوضحت وزارة الطاقة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، اليوم الأربعاء، أن هذه العملية تأتي في إطار ترقية المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والمناولة الوطنية في قطاع الطاقة.

وبإمكان الشركات الناشئة والمصغرة التواصل مع "سوناطراك" و"نفطال" عبر العناوين الإلكترونية التالية: [email protected]

[email protected]