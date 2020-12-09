أصدرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم عقوبة الإيقاف لمبارتين في حق لاعب وفاق سطيف أحمد قندوسي.

وكان اللاعب الشاب قد تلقى البطاقة الحمراء خلال مواجهة الجولة الثانية أمام سريع غليزان بملعب 8 ماي 1945 ، وعليه فإن قندوسي لن يكون حاضرا خلال مبارتي اتحاد بلعباس ونجم مڨرة.

من جهة أخرى أصدرت إدارة وفاق سطيف بيانا تؤكد فيه أن رئيس مجلس الإدارة فخر الدين كتفي التقى صبيحة اليوم مع مجموعة من أعيان المدينة وعلى رأسهم عمار سكلولي صالحي، إبراهيم العرباوي، سليم عسيلة ، بالإضافة إلى أشخاص آخرين وأكدوا استعدادهم للتكفل التام بسفريات الوفاق داخل وخارج الوطن.

وحسب الصفحة الرسمية للوفاق فإن هؤلاء عبروا عن خوفهم من مصير النادي في ظل مساومات من جهات مختلفة، مبادرة ثمنها رئيس مجلس الإدارة واعتبرها دعما للفريق في هذا الظرف الصعب