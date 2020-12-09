أوصت هيئة الرقابة البريطانية على الأدوية، بألا يحصل مرضى لهم تاريخ في أمراض الحساسية الشديدة على لقاح "فايزر- بيونتيك" للوقاية من كورونا.

وقال المدير الطبي في هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا، ستيفن بويس "كما هو شائع مع اللقاحات الجديدة، أوصت الهيئة الرقابية على سبيل الاحتراز بألا يعطى الأشخاص الذين يعانون من تاريخ مرضي يتعلق بالحساسية هذا اللقاح"، وذلك بعد ظهور آثار جانبية سلبية على شخصين في اليوم الأول لطرح اللقاح.

من جهتها قالت الرئيسة التنفيذية للوكالة المستقلة لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية، جون راين "واجهنا مساء أمس حالتي إصابة برد فعل تحسسي، ونحن نعلم من التجارب السريرية المكثفة للغاية أن هذه ليست من سمات اللقاح". وأضافت "لكن إذا كنا نريد تشديد توصياتنا الآن بعد أن واجهنا هذا، فإننا نتقدم بهذه التوصية على الفور".