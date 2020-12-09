مدد المنتخب الوطني لكرة اليد فترة معسكره الإعدادي بالجزائر العاصمة إلى غاية 16 ديسمبر وهو الموعد المحتمل أن تنتقل فيه العناصر الوطنية إلى بولونيا وهو التربص الذي سيكون تحضيرا لمونديال مصر المقرر مطلع السنة المقبلة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية قال المدير الوطني الفني عبد الكريم بشكور :" من المقرر أن نختتم التربص في الـ 9 من شهر ديسمبر ولكن قررنا تمديده إلى غاية الانتقال لبولونيا. مضيفا :" ستكون مجازفة لو سرحنا اللاعبين بسبب الوضيعة الصحية الصعبة بفعل تفشي فيروس كورونا المستجد."

وأردف المتحدث: "جمع اللاعبين يعتبر أفضل حلا من أجل تفادي حالات إيجابية جديدة'' معبرا عن ارتياحه لعدم وجود أي إصابة لفيروس كورونا خلال التربص الجاري''.

وسيشارك المنتخب الجزائري لكرة اليد في الدورة الودية التحضيرية بالعاصمة البولندية وارسو من 27 إلى 29 ديسمبر من الشهر الحالي.