قشرة الشعر من المشكلات التي تتسبب في كثير من المشاكل منها تساقط الشعر، بالإضافة إلى الإحراج بسبب تساقطها وتشويه شكل الملابس والتقليل من أناقة المرأة والرجل.

ولهذا هناك طرق متعددة للتخلص من قشرة الشعر.

1 زيت جوز الهند للتخلص من قشرة الشعر: يوضع زيت جوز الهند على فروة الرأس وعلى الشعر، يترك على الشعر مع ارتداء غطاء للرأس، ويترك على الشعر لمدة لا تقل عن الساعتين، تم غسل الشعر بعدها جيداً بالماء والشامبو الخاص بك.

ـ طريقة أخرى يمكن إتباعها من خلال خلط الزيت مع الماء الدافئ. يضاف إليه أحد الزيوت العطرية ويتم استخدامه في غسل الشعر بشكل متكرر حتى يتم التخلص من القشرة.

2 البيكنج صودا للتخلص من قشرة الشعر: يخلط ملعقة كبيرة من صودا الخبز مع كوب من الماء الدافئ، ويضاف إليه قطرات من زيت الروزماري، تضاف إليه أحد أنواع الزيوت العطرية وتوضع المكونات في زجاجة وترج المكونات جيداً. يستخدم الخليط لغسل الشعر بدلا من الشامبو، وستلاحظ نتائج رائعة للتخلص من قشرة الشعر.

3 التخلص من قشرة الشعر بالخل: خلط نصف كوب من الخل الأبيض ويضاف إليه نصف كوب من الماء الدافئ، يضاف نصف كوب من خل التفاح وتقلب المكونات جيداً، تم يثم تدليك فروة الرأس بالمكونات وتركها عليه لمدة ربع ساعة، وفي الأخير غسل الشعر جيداً بعدها بالماء الفاتر.

4 الصبار لعلاج قشرة الشعر: هلام الصبار من العناصر الطبيعية الرائعة التي تساعد على التخلص من القشرة التي توجد على الشعر، كما أنه يساعد على تقوية الشعر، استخدام هلام الصبار على فروة الرأس وتدليكها جيداً، وتترك عليها لمدة لا تقل عن الربع ساعة، ثم يغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر، وتكرر العملية مرتان خلال الأسبوع.