تمكن أعوان الحماية المدنية لولاية عين تيموشنت اليوم الأربعاء من انتشال جثتين لفظتهما أمواج البحر بشاطئ النجمة في دائرة العامرية.

وأوضحت ذات المصادر في بيان عبر موقعها في الفايسبوك، أن وحدتها الثانوية بالعامرية مدعومة بوحدة المالح والوحدة الرئيسية لعين تيموشنت والوحدة البحرية لبني صاف، تدخلت من أجل انتشال جثتين لفضتهما أمواج البحر بمنطقة صخرية بالقرب من شاطئ النجمة بلدية ولاد بوجمعة دائرة العامرية، رغم سوء الأحوال الجوية.

وقدم البيان الذي لم يشر إلى حالة الجثتنين وجنسهما الشكر لجميع الأعوان بمختلف الرتب علي المجهودات التي بذلوها لانتشال الجثتين.