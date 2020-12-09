تسبب حادث اصطدام تسلسلي بين خمس مركبات بالطريق الوطني رقم 5 على مستوى بلدية تيجلابين - شرق بومرداس - وقع اليوم الأربعاء في إصابة شخصين بجروح طفيفة و اضطراب وتعطيل في حركة سير السيارات لعدة ساعات، حسبما أفاد به مصدر من الحماية المدنية . "

وأصيب جراء هذا الحادث، الذي وقع في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم بالرواق المؤدي نحو ولاية تيزي وزو، شخصان (42 و 45 سنة) بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمدينة بومرداس"، وفقا لما أوضحه المكلف بخلية الإعلام بهذا الجهاز بالولاية الملازم الأول حسين بوشاشية في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.

وبدأت عملية الانسيابية لحركة سير السيارات بالطريق المقطوع في الرواق المؤدي من الجزائر العاصمة مرورا بولاية بومرداس نحو ولاية تيزي وزو بالمنطقة المذكورة، تعود تدريجيا إلى طبيعتها بعد تدخل المصالح المعنية رفقة الحماية المدنية و إزاحة المركبات المصطدمة من على الطريق .

كما تسبب حادث انحراف سيارة نفعية وقع في حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم بالطريق السيار شرق -غرب بمنطقة أولاد والي ببلدية الأربعطاش -غرب الولاية- في إصابة شخص ( 21 سنة) بجروح متفاوتة ونقل إلى عيادة متعددة الخدمات بخميس الخشنة لتلقي العلاج و حياته ليست في خطر .