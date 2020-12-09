تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت من إعادة فتح كل الطرقات الحضرية والبلدية التي كانت مقطوعة جراء التساقطات المطرية الغزيرة المصحوبة برياح قوية وفقا لما أفادت به اليوم الأربعاء ذات المصالح.

وأوضح ذات المصدر لوكالة الأنباء الجزائرية ، بأن أعوان الحماية المدنية قاموا ليلة أمس الثلاثاء بإعادة فتح الطريق البلدي الرابط بين عاصمة الولاية وقرية عين الكرمة بعد إزاحة الأشجار المتساقطة جراء الرياح القوية.

كما تمكن ذات الأعوان رفقة مصالح الوحدة الولائية للديوان الوطني للتطهير من إعادة فتح عدد من الطرقات الحضرية التي كانت مسدودة جراء تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار بمدينتي لرجام وتملاحت.

وقامت نفس المصالح رفقة عناصر الوحدة المذكورة بامتصاص مياه الأمطار المتسربة داخل محطة نقل المسافرين للرجام والمدرسة الابتدائية "زوبير ربوح" للأزهرية. كما تم إجلاء عائلة من مسكن أرضي مهدد بالسقوط بدوار "الخوايخية" ببلدية سيدي العنتري .

يذكر أن التساقطات المطرية الغزيرة مصحوبة برياح قوية التي شهدتها ولاية تيسمسيلت مساء أمس تسببت في تسجيل عديد الخسائر المادية منها انهيار سقفي بقسمين بالمدرسة الابتدائية "الإخوة مرموشي" لعاصمة الولاية دون تسجيل أي خسائر بشرية وسقوط عدد من الأشجار أمام المدرسة الابتدائية "محمد طوايبي" وبحي "علي باي" بذات المدينة وبشارعي "50 مسكن" و "التساهمي" بمدينة خميستي.

وأبرزت المحطة الجهوية للأرصاد الجوية لعين بوشقيف(تيارت) بأن كمية الأمطار التي تهاطلت بولاية تيسمسيلت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة تراوحت ما بين 30 إلى 50 ملم فيما تخطت سرعة الرياح ال60 كلم في الساعة.