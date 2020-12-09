رفع محسن بلعباس، رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، بشأن طلبه المتضمن رفع حصانته البرلمانية.

وقال محسن بلعباس على حسابه الرسمي " الفايسبوك"، "لقد قمت رسميا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة ضد وزير العدل في ما يخص طلبه المتضمن رفع حصانتي البرلمانية. أدخلت في هذا الخصام كل من النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر ، المجلس الشعبي الوطني والمجلس الدستوري".