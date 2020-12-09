ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الجزائر بشكل طفيف، حسب آخر إحصائية كشفت عنها لجنة رصد ومتابعة الجائحة، اليوم الأربعاء.

وبلغ عدد الحالات المسجلة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية 598 إصابة، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي للجنة العلمية، الدكتور جمال فورار، وهو اليوم الثاني الذي يسجل فيه ارتفاع في الحصيلة (أمس 591 حالة، أول أمس 573 حالة)، علما أن الحصيلة الوبائية عرفت تحسنا ملحوظا منذ بداية الشهر الحالي بعدما تراجع عدد الإصابات الجديدة من حوالي الألف حالة إلى ما دون الـ600 حالة حاليا.