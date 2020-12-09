عثر عناصر الحماية المدنية بولاية خنشلة صباح اليوم الأربعاء على جثة الشخص المفقود بلقاسم بوعلي بجبال أزرو أوسكيو ببلدية شيلية حسب ما استفيد من خلية الإعلام والاتصال بذات السلك النظامي.

واستنادا لذات المصدر فقد تم بعد أربعة أيام من البحث المتواصل العثور صباح اليوم على المفقود بوعلي بلقاسم البالغ من العمر 66 سنة فاقدا للوظائف الحيوية ليتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية العمومية حيحي عبد المجيد بقايس حيث أكد الطبيب المناوب بعد المعاينة وفاته ليتم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى في انتظار إخضاعها للتشريح.

وكانت المديرية الولائية للحماية المدنية قد شكلت يوم الأحد الفارط فرقة مكونة من 4 ضباط و45 عونا يرافقهم عناصر الدرك الوطني ومواطنون ومنتخبون عن بلديتي شيلية وتاوزيانت شرعوا في تمشيط المنطقة بحثا عن المفقود بلقاسم بوعلي المصاب بمرض الزهايمر والذي غادر منزله العائلي المتواجد بقرية بوخاشة ببلدية شيلية يوم الخميس المنصرم.