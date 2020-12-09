كشفت مسؤولو مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية قالمة ، عن تفاقم ديون الشركة لدى الزبائن لهذا العام ، معلنة عن تسجيل زيادة قدّرت حسب ريمة مضاوي، المكلفة بالإعلام لدى المديرية، بنسبة 62 بالمائة ، مقارنة بديون العام الماضي.

بلغت ديون المؤسسة لهذا العام ما قيمته 165مليار سنتيم ، منها 21 مليار سنتيم ديون إدارات خاصة ، و37 مليار سنتيم و600 مليون سنتيم ، ديون إدارات عمومية. وبلغت ديون الزبائن العاديين من أصحاب المحلات والمنازل ،66.7مليار سنتيم ، وبنسبة ارتفاع قدرت بـ40.87 بالمائة مقارنة بالعام الفارط حسب المصدر ذاته.

وأحصت مصالح سونلغاز بقالمة للسنة الجارية،11حالة غش بين غش بالعدادات وبالشبكات ، على قيمة قدرت بـ 45.65 مليون سنتيم ، فيما بلغت قيمة الفواتير التي أحيلت على العدالة بنحو 16.2مليار سنتيم مثلما أوضحت المكلفة بالإعلام .

وكما سجلت مصالح سونلغاز بولاية قالمة ، خلال السنة الجارية ، العديد من حالات الاعتداءات على شبكتي توزيع الكهرباء والغاز، انحصرت أسبابها حسب خلية الاعلام ، في إقدام المخالفين على القيام ببناءات عشوائية ، من خلال توسيع سكناتهم بمحاذاة أو فوق شبكات الغاز ، حيث أُحصي في هذا الجانب ، 582 حالة اعتداء على الشبكة . كما سجلت مالايقل عن 457 حالة اعتداء على شبكة الغاز، و235 حالة اعتداء على شبكة الكهرباء ، تسببت فيها مقاولات خاصة وعمومية ، بعدم احترام المسافات وحدود الحماية .

ودعا مسؤولو مديرية توزيع الكهرباء والغاز بولاية قالمة ، جميع المقاولات التقرب من مصالحها المعنية ، لإصدار الرخص وطلب الاستشارة حول وضعية المنشآت للشبكتين الكهربائية والغازية ، الموجودة بمواقع البناء وبأماكن مختلف المشاريع التي قيد الإنجاز ، لتفادي تعميق المعاناة لدى المواطنين وتكبيد الشركة حسائر.