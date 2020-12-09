تمكنت عناصر امن سكيكدة من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم بن27 و 75 سنة عن قضية التزوير واستعمال المزور في الوثائق الإدارية والشهادات قصد ترويج المؤثرات العقلية والمشاركة واستعمال اسم الغير الذي من شانه ان يؤدي الى تسجيل قيد في صحيفة السوابق العدلية.

واستنادا إلى خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة ،فان الإطاحة بهذه الشبكة كان عن طريق تلقي الفرقة الجنائية لمعلومات مفادها نشاط مشبوه لشبكة من خارج الولاية تقوم بالحصول بطريق غير شرعية على أدوية ذات خصائص مؤثر عقلي خاصة دواء بريغابلين المعروف باسم ليريكا 300 ملغ .

من خلال عملية البحث والترصد أوقفت مركبة على متنها امرأ ورجل كانا بالقرب من صيدلية بمدينة سكيكدة حيث ضبط بحوزة المشتبه فيها 4 وصفات طبية محررة باسم احد الاطباء ومدون عليها دواء ليريكا 300 ملغ بالاضافة الى مبلغ مالي يقدر بـ32 مليون سنتيم ، كما تم حجز 9 وصفات طبية اخرى مشابهة تبين انها كلها محل تزوير على مستوى المحل الذي واقف صاحبه.

وحسب الشرطة فإن الطبيب المستعمل اسمه وضحايا آخرين ادرجت اسماؤهم في الوصفات الطبية حيث تاسسوا كطرف مدني فيما تم تقديم زوال اليوم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة اين صدر في حقهم امر ايداع الحبس المؤقت .