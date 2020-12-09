تمكن عناصر أمن ولاية الجزائر، في قضايا متفرقة, من توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم تورطوا في جرائم تتعلق بالسرقة، انتحال صفة والنصب والاحتيال عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان لمصالح الامن الوطني.

وأوضح ذات المصدر أن الامر يتعلق بتفكيك جمعية أشرار كانت تقوم بالسرقة الموصوفة المقترنة بظرف التعدد وظرف الليل، حيث تم توقيف ثلاثة أشخاص على خلفية سرقة محلات تجارية بحيدرة والاستيلاء على مبلغ مالي قدره 36.000 دج.

كما تم توقيف شخص قام بانتحال صفة إطار سام قصد الحصول على مزايا غير مستحقة وتبين أنه استهدف العديد من الأشخاص الذين وقعوا ضحية لفعله الاحتيالي.

من جهة أخرى، تمكن عناصر الأمن الحضري التاسع بعين النعجة بتفكيك جمعية أشرار تتكون من 4 أشخاص قاموا بالنصب والاحتيال عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وإبرام صفقات وهمية، متبوع بالسرقة تحت طائلة التهديد بواسطة أسلحة بيضاء محظورة.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية في حق المشتبه فيهم الثمانية في مختلف القضايا المذكورة، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.