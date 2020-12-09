دعا ممثلو عمال مؤسسة "أونيام" تيزي وزو خلال ندوة صحفية نشطوها، اليوم الأربعاء، بمقر الإتحاد الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين بتيزي وزو لاتخاذ موقف صريح من معضلتهم متهمين الطاقم المسير للمؤسسة "بالفاشل" ومعتبرين مؤسسة أونيام "خطا أحمر" على حد تعبيرهم.

جدد ممثلو عمال مؤسسة "أونيام" تيزي وزو خلال ندوة صحفية نشطها الناطق باسم الإتحاد الولائي للإتحاد العام للعمال الجزائريين كمال لوماني والأمين العام لنقابة مؤسسة "أونيام " مولود ولد الحاج ومندوبين عن عمال المؤسسة تمسكهم بمطلبي إلغاء قرار إحالتهم للإجازة التقنية المتخذ دون استشارة الشريك الاجتماعي، ورحيل الرئيس المدير العام وطاقمه المسير دون نقاش.

كما تساءل ممثلو العمال عن سبب سكوت المدير العام لمجمع "ألاك" وعن تأخر تدخل السلطات لإنهاء معضلة مؤسسة "أونيام" التي اعتبروها "خطا أحمر".

ويبقى تخوف مصير العمال من مخطط تسريح وإحالتهم على البطالة هو محرك الحركة الاحتجاجية التي دخلت، أمس يومها التاسع، أملين أن تحمل الأيام القليلة القادمة أخبارا سارة.