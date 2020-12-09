شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء، على ضرورة استكمال الجزء المتبقي من الطريق السيار شرق-غرب قبل نهاية السنة المقبلة، إضافة إلى وضع محطات الدفع الخاصة به حيز الخدمة.

وجاء في بيان للوزارة الأولى "استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية يتضمن تصنيف الطرق في صنف الطرق السيارة".

يهدف هذا النص –حسب نفس البيان- إلى أن تحوز الطرق المقترحة للتصنيف في صنف الطرق السيارة المواصفات التقنية والتنظيمية المتعلقة بها.

وأضاف البيان "أصدر الوزير الأول تعليماته لاستكمال الجزء الأخير من الطريق السيار شرق-غرب قبل نهاية سنة 2021، مع وضع محطات الدفع لاستغلال الطريق السيار حيز الخدمة".