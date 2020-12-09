تجرى المباراتان المتأخرتان بين جمعية عين مليلة وشباب بلوزداد من جهة ومولودية الجزائر وأولمبي المدية من جهة أخرى، لحساب تسوية رزنامة الجولة الأولى للرابطة الأولى، يوم الثلاثاء المقبل على الساعة 15:00، حسب ما أفادت به اليوم الأربعاء رابطة كرة القدم المحترفة.

ويبقى تحديد تاريخ وتوقيت المباراة الأخيرة المتأخرة بين شباب بلوزداد وشبيبة سكيكدة لحساب الجولة الثانية.

برنامج المباريات المتأخرة (الثلاثاء 15 ديسمبر):

عين مليلة (ملعب خليفي زوبير): جمعية عين مليلة - شباب بلوزداد

الجزائر العاصمة (ملعب 5 جويلية): مولودية الجزائر - أولمبي المدية.