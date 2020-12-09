داهمت مصالح الأمن مساء اليوم الأربعاء بحي عين دفلة "س" بأعالي مدينة ڨالمة، مسكنا بإحدى العمارات، وأوقفت امرأة مشعوذة وبعض النساء ممن كنّ ببيتها.

وقال شهود عيان أنّ مصالح الأمن تدخلت في الأمر، بعد الحصول على الإذن من الجهات القانونية المختصة، حيث شوهدت بعض سيارات مصالح الشرطة بمحيط العمارة المتواجد بها مسكن المشتبه فيها.

وبحسب المعلومات الأولية المقتضبة التي تحصلت "الخبر" بڨالمة عليها، فإن قوات الشرطة ضبطت بمسكن المشتبه فيها طلاسم، كما ضبطت بعض النسوة من زبائن المشتبه فيها. وقد تم توقيف المرأة المشتبه فيها بالشعودة رفقة بعض زبائنها، حيث تتواصل التحقيقات معهن من طرف مصالح الأمن، في انتظار تفاصيل حول القضية من مصالح الأمن في وقت لاحق.